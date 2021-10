Britney Spears sta scrivendo un libro

Britney Spears è libera, in tutti i sensi: da qualche giorno, dopo una lunga battaglia e una lunga campagna, Jamie Spears non è più il suo tutore legale, dopo la decisione della Superior Court di Los Angeles. E ora la cantante è libera di gestirsi come meglio crede. La prima mossa? Una crime novel, che però sembra avere qualcosa di familiare, in senso metaforico.

Ha scritto la cantante, su Instagram:

Sto scrivendo un libro su una ragazza⁣ che è stata uccisa … eppure il suo fantasma rimane bloccato nel limbo a causa di traumi e dolori e non sa come attraversare il mondo che conosceva !!!!

Dopo essere rimasta bloccata nel limbo per tre anni, è un fantasma che prospera grazie al suo riflesso nel suo specchio per l'esistenza!!!! Non ha nessuno di cui fidarsi ma succede qualcosa e lei scopre come attraversare il mondo in cui si trova la sua famiglia!!!!

Uscendo dal limbo deve prendere una decisione... salutare le stesse persone che l'hanno uccisa o crearsi una vita tutta nuova!!!! Non ha più bisogno del suo specchio... ha trovato un portale citando costantemente certe preghiere che le danno l'intuizione e il dono di non avere più paura e di uscire dal limbo... ma quello che lascio all'IMMAGINAZIONE è quello che fa quando attraversa finita …… oltre a imparare a scrivere di nuovo il suo nome !!!!⁣

Chi sarà la ragazza uccisa, che non sa più scrivere il suo nome? Sembra un modo di raccontare la sua storia...