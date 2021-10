Jared Leto si è ritrovato in mezzo alle manifestazioni contro il green pass a Roma

Come testimoniato dallo stesso Jared Leto con una serie di storie condivise sul suo profilo Instagram ufficiale, l’attore e frontman dei Thirty Seconds to Mars oggi - 9 ottobre - si è ritrovato in mezzo alla manifestazione di Roma di protesta contro il green pass e in vista dell’obbligatorietà della certificazione verde nei posti di lavoro dal prossimo 15 ottobre.

Il 49enne statunitense, in vista presso la Capitale, è finito tra gli scontri accaduti durante la giornata, segnata dalle violenze.

"Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia", ha scritto Jared Leto in un messaggio condiviso tra le sue stories su Instagram, dove ha documentato la sua presenza per le vie romane in subbuglio per le proteste. Ha aggiunto: ”Da quello che ho capito, riguardava l’obbligo di vaccino e green pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata”.