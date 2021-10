Pete Townshend trasloca e porta con sé la console utilizzata con gli ‘Who’

Lo scorso agosto Pete Townshend ha venduto la sua storica dimora di Richmond Hill a Londra, un tempo di proprietà di Ronnie Wood dei Rolling Stones e in cui il chitarrista degli Who ha vissuto per 26 anni, per trasferirsi in campagna. Dicendo addio alla città e alla sua vecchia abitazione, venduta per oltre 15 milioni di sterline (oltre 17 milioni di euro), il 76enne artista si è dovuto anche separare dal suo studio di casa. Tuttavia il musicista britannico non ha voluto rinunciare al suo banco analogico, una console Neve BCM10, utilizzata per - tra le altre cose - “Quadrophenia”, l’opera rock pubblicata dagli Who nel 1973.

Pete Townshend ha raccontato personalmente il cambio di abitazione e la scelta di portare con sé il suo banco mixer attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale e accompagnato da una foto che lo vede nel suo nuovo studio. Il chitarrista ha scritto:

“Quindi, la casa in cui ho vissuto per 26 anni a Richmond ora è venduta. Uno strazio. Cambiare casa non è piacevole, soprattutto perché lasciandola ho detto addio anche al mio studio di casa (che ho aiutato a costruito per Ronnie Wood quando viveva nella casa prima di me nel 1973) prodotto molte mie canzoni e un po' di musica commerciale".

L'artista ha aggiunto: