Dietro la creazione delle copertine degli album dei Radiohead

Oggi, 9 ottobre, è stata inaugurata presso la sede di Christie's a Londra una mostra in cui sono esposte sei opere di Stanley Donwood, collaboratore di lunga data dei Radiohead con cui ha lavorato alla creazione delle copertine dei loro dischi a partire da quelle dell’Ep “My Iron Lung” del 1994 e dell’album “The Bends” del 1996.

Come si legge sul sito della casa d’aste, i lavori in mostra di Donwood sono strettamente legati all’artwork del disco di Thom Yorke e soci del 2000, “Kid A”, di cui il prossimo 5 novembre uscirà una ristampa contenuta in un cofanetto - battezzato "Kid A Mnesia” - che includerà anche la riedizione di “Amnesiac" del 2001 e un terzo progetto dal titolo "Kid Amnesiae”.

In occasione dell’esposizione di sei dipinti di Donwood, è stato pubblicato un video in cui il frontman dei Radiohead e l’artista parlano della loro collaborazione per la realizzazione delle copertine dei dischi della band e dei vari progetti di Yorke.

Ricordando il loro primo incontro quando erano entrambi studenti d'arte all'Università di Exeter, nella clip riportato più sopra, Thom Yorke di Stanley Donwood - all’anagrafe Dan Rickwood - ha detto: “Alla scuola d’arte lui era il ragazzo che sapeva davvero dipingere. Io, invece, sono stato cacciato”. Parlando poi di come ha preso il via la collaborazione tra i Radiohead e Donwood, il frontman della formazione inglese ha raccontato che la band si è rivolta all’artista per il lato grafico del progetto non riuscendo ad occuparsene personalmente. “Quando per la prima volta abbiamo firmato un contratto discografico e abbiamo avuto a che fare con i grafici e così via, io pensavo: ‘Non posso affrontare anche questo, è una specie di azienda manifatturiera”, ha raccontato Yorke, a cui ha fatto eco Stanley Donwood narrando: “Una volta mi ha telefonato chiedendomi: ‘Vuoi provare a fare la copertina di un disco?’. È piuttosto raro che una band sia interessata alla loro rappresentazione visiva, così come all'arte che la accompagna”.

A margine del video Thom Yorke e Stanley Donwood mostrano anche una serie di dipinti legati alla copertina di “Kid A” e di quando il frontman dei Radiohead è tornato a fare arte dopo il tour a supporto di “OK Computer” del 1997. “Dopo il tour di 'OK Computer' ero uno straccio e non riuscivo davvero a fare nulla di creativo”, ha spiegato Yorke, prima di aggiungere: “La mia ex moglie Rachel [scomparsa il 18 dicembre 2016, ndr] mi disse: ’Dovresti semplicemente tornare alla tua arte, smettere di fare musica per un po’’”.

Lo scorso mese allo Showcase di Sony Playstation è stato presentato il progetto "Kid A Mnesia Exhibition”, un universo digitale/analogico sottosopra creato dai disegni di Thom Yorke e Stanley Donwood. Quest’ultimo - nel video pubblicato sul canale YouTube ufficiale dei Radiohead per l’esposizione in programma presso la sede londinese di Christie’s - ha raccontato di collaborare con la band inglese seguendo direttamente le lavorazioni dei suoi progetti musicali e ha detto: “Trovo difficile guardarli senza sentire la musica, è dentro di loro”.