Alice Cooper parla della sua battaglia contro l’alcolismo: ‘Amavo e odiavo la mia vita’

Lo scorso 7 ottobre è arrivato su Audible, come parte della serie “Words + Music”, la puntata “Who I really am: diary of a vampire” con protagonista Alice Cooper, in cui l’artista di Detroit ricorda alcuni eventi significativi della sua vita e presenta nuove registrazioni di alcuni dei suoi brani più noti, tra cui "I'm eighteen", "School's out" e "Poison".

Come testimoniato da un estratto audio riportato dall’edizione statunitense di “Rolling Stone”, nel corso dell’episodio a lui dedicato lo shock rocker ripercorre anche la sua battaglia contro la dipendenza da alcol, che ha caratterizzato la sua vita tra gli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, e racconta come si è sentito nei suoi momenti peggiori. “Bevevo sempre di più”, ha narrato Alice Cooper, che ha aggiunto:

“Mi recavo allo show, guardavo il mio costume di scena e - ricordo - piangevo sapendo cosa dovevo fare per portare a termine lo spettacolo. L'unico posto in cui mi sentivo a mio agio era sul palco, quindi era un incubo farmi indossare il costume, portarmi sul palco. Ma una volta salito, mi sentivo benissimo. Ma erano le uniche due ore della giornata in cui mi sentivo bene”.

Il 73enne artista ha aggiunto: “Ho provato molte cure, medici e metodi diversi, e niente ha funzionato. La mia situazione continuava a peggiorare. Amavo fare gli spettacoli, e odiavo fare gli spettacoli. Amavo la mia vita, ma odiavo la mia vita. Potevo essere molto meglio di così”.

Il prossimo anno Alice Cooper, che lo scorso 26 febbraio ha pubblicato il suo ventottesimo album in studio, “Detroit stories” (leggi qui la nostra recensione), sarà in Italia il prossimo anno per un concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, fissato per il 29 giugno 2022 nell'ambito del Milano Summer Festival.