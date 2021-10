Concerti, Jovanotti: il ‘Jova Beach Party’ a Barletta nel 2022

Dopo la partecipazione di Jovanotti al Tributo a Battiato all'Arena di Verona lo scorso 21 settembre e i post sui social con cui il cantautore ha rivelato di aver iniziato a lavorare a un grande progetto per l'estate del 2022 e di essere al lavoro su nuova musica con Enzo Avitabile, arriva l’annuncio che la prossima estate la voce di “A te” tornerà a Barletta per due date del “Jova Beach Party”.

La notizia è stata data su Facebook dal sindaco Cosimo Cannito, il quale ha riferito che il tour sulle spiagge che per tutta l’estate del 2019 ha tenuto impegnato Lorenzo Cherubini - questo il nome all’anagrafe del 55enne cantautore romano - tornerà l’anno venturo e farà tappa presso la città pugliese il 29 e 30 luglio 2022.

“Barletta ospiterà, ancora una volta, il Jova Beach Party, in esclusiva regionale, il 29 e 30 luglio 2022”, ha scritto sui social il primo cittadino di Barletta. E ancora: “Questa mattina abbiamo deliberato il nostro pieno sostegno rispetto a due appuntamenti di grande richiamo nazionale che garantiranno visibilità, turismo e nuove economie per la nostra città. Continuiamo a lavorare per il bene della nostra amata”.

Lo stesso Jovanotti con un post su Instagram, accompagnato da - tra gli altri - gli hashtag #lorenzo2022 e #jovabeachparty, ha fatto riferimento, senza svelare dettagli, al suo ritorno sui palchi la prossima estate, dopo essere stato fermo, per quanto riguarda i live, dal 2019.

“Stanotte è arrivato l’autunno nello spazio dove abbiamo portato un po’ di macchinari e strumenti per registrare”, si legge nel messaggio condiviso dalla voce di “Serenata rap”, che ha aggiunto: “Bella sensazione fare musica a contatto con gli elementi, poi se vi va di sentire vi racconterò tutto di questo nuovo viaggio musicale ma forse non servirà perché basteranno le canzoni e un posto dove ritrovarci a fare festa”.