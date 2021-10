Corey Taylor: "Più o meno tra un mese il nuovo singolo degli Slipknot"

Corey Taylor annuncia, urbi et orbi, che l'attesa è quasi conclusa. Gli Slipknot stanno ultimando i lavori al nuovo album e, più o meno tra un mese, arriverà sul mercato il primo singolo del settimo disco del gruppo dello Iowa, diretto erede di "We Are Not Your Kind" (leggi qui la recensione) che venne pubblicato nell'estate del 2019.



Come riporta MetalInjection, Taylor, parlando sul podcast di Eddie Trunk, ha fatto qualche anticipazione riguardante il nuovo album degli Slipknot: "È praticamente fatto.

Diciamo che probabilmente è fatto circa per l'80%. Stiamo finendo qualche parte musicale, ho da cantare ancora un paio di canzoni. Comunque ti dico: non sorprenderti se il prossimo mese o giù di lì sentirai qualcosa di nuovo".



Corey Taylor in precedenza, a marzo, aveva dichiarato con entusiasmo a 955KLOS che il gruppo si stava dilettando con il nuovo materiale. "Io e Clown abbiamo parlato di qualcosa di davvero, davvero interessante, se riusciamo a farcela. C'è una possibilità che possa essere concettuale, se lo facciamo nel modo giusto. Intendo dire, la musica è splendida. Espande ciò che abbiamo fatto con "We Are Not Your Kind", in un certo senso sboccia da lì, ma la cosa bella è che non ha solo quello, ha tutto ciò che vorresti da un progetto degli Slipknot. C'è roba pesante, c'è roba oscura, c'è melodia, ci sono cose strane. Abbiamo molti gusti diversi. Per ora è tutto quello che posso dire. Ma posso dire che è davvero, davvero buono. Stiamo entrando in un regno in cui non siamo mai stati e questo, per noi, è emozionante, soprattutto dopo tutti questi anni. Siamo orgogliosi di provare sempre a superarci, e se riusciamo a farcela, questo potrebbe essere il massimo del 'superare noi stessi".