Positività al test Covid, si interrompe il tour dei Genesis

Altolà alle ultime quattro date del 'The Last Domino?' tour dei Genesis in Gran Bretagna che segnava il primo ciclo di concerti della band formata da Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks da quattordici anni a questa parte. A bloccare il live programmato questa sera al SSE Hydro di Glasgow, in Scozia, e ai successivi tre show alla O2 di Londra previsti per l'11, 12 e 13 ottobre è stata la positività a un test Covid all'interno della band.

Il gruppo ne ha dato notizia al proprio pubblico pubblicando un messaggio sui social network: “Seguendo le indicazioni e i consigli del governo, è con enorme rammarico che gli ultimi quattro spettacoli del The Last Domino? Tour dei Genesis (questa sera 8 ottobre) al SSE Hydro di Glasgow e l'11, 12 e 13 ottobre all'O2 di Londra hanno dovuto essere rinviati a causa di test Covid19 positivi all'interno della band.

Stiamo lavorando per riprogrammarli il prima possibile e annunceremo le nuove date attraverso il nostro sito web (www.genesis-music.com) e i canali social media. Questo è uno sviluppo estremamente frustrante per la band che è devastata da questa sfortunata svolta degli eventi. Loro odiano dover fare questi passi, ma la sicurezza del pubblico e della crew in tournée deve avere la priorità. Non vedono l'ora di vedervi al loro ritorno.” .