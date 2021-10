Abbiamo provato l’app SIAE+

Presentata nel febbraio del 2020 in occasione della settantasettesima edizione del Festival di Sanremo, l’app SIAE+ permette agli iscritti alla collecting di avere un filo diretto con la Società Italiana degli Autori ed Editori. Nata - come spiegato a Rockol lo scorso 24 giugno dal Direttore dell'Ufficio Ripartizione, Liquidazione e Online della Divisione Musica Nicola Migliardi - per “creare un canale di comunicazione con i nostri iscritti, e in particolare con i giovani autori”, l’app offre agli utenti tutti i servizi previsti da SIAE, permettendo loro di operare da remoto e in qualsiasi momento, grazie alle potenzialità delle nuove tecnologie.