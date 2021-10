Roma, un trapper mette nei guai Nicola Zalewski

Sta facendo discutere il video che nella giornata di oggi ha iniziato a girare sui social, e che vede il giovane attaccante della Roma - e della nazionale polacca - Nicola Zalewski comparire nel corso di una serata movimentata in compagnia (anche) di Zep Dembo, trapper capitolino secondo alcuni legato alla Dark Polo Gang. Nella clip, visibile a questo indirizzo , il cantante - abbracciato al calciatore - ripete a favore di camera: “Stasera pippiamo, Josè, stiamo a fa schifo, abbiamo pippato”, rivolgendosi - con “José”, all’allenatore della Roma José Mourinho.

L’idea che il giocatore potesse aver fatto uso di cocaina ha fatto andare su tutte le furie la dirigenza della società giallorossa, che - secondo quanto riferito da Repubblica - avrebbe già chiesto conto a Zalewski della vicenda: l’attaccante - che ha da poco perso suo padre Christopher, che lottava da tempo contro un male incurabile - ha negato ogni addebito, negando di aver fatto uso di stupefacenti, spiegando di essere stato al gioco perché non in grado di comprendere le parole dell’amico e scusandosi per l’accaduto.