Rage Against the Machine, Tom Morello: "Non faremo un nuovo album"

Il tour di reunion dei Rage Against the Machine è stato riprogrammato per la primavera ed estate 2022. Tom Morello ha detto che le prove con le band ricominceranno a gennaio 2021, ma che non hanno intenzione di fare un nuovo album. Lo ha dichiarato in un'intervista a NME.

"I Rage Against the Machine hanno sempre avuto un suono e una rabbia, e nessuna delle due cose è mai cambiata dal primo giorno in studio fino alle ultime prove che abbiamo fatto insieme due anni fa. Continuo a parlare con altre band di amici che sono in tour in questo momento per sapere come va. Voglio potermi immergere completamente nella pura e nella celebrazione dello spirito di resistenza che secondo me sono la base di un concerto rock’n’roll fatto bene. Non voglio stare sul palco ed essere preoccupato che qualcuno nel pubblico si ammali", ha raccontato il chitarrista. La priorità in questo momento è "tornare a fare concerti come atto di militanza", ricominciando dalle date storiche a El Paso in Texas (31 marzo)e Las Cruces (2 aprile) in New Mexico, lungo il confine con il Messico. Il tour finirà con cinque date al Madison Square Garden di New York dall’8 al 14 agosto con i Run the Jewels come band di apertura.