CTS Eventim acquisisce la quota di maggioranza di Simply-X

CTS Eventim ha annunciato di aver acquisito la quota di maggioranza di Simply-X, società della Bassa Sassonia specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche da applicare alla gestione dei grandi eventi pubblici: guidata da Matthias Bode, l’azienda conta già un portafoglio clienti che include festival di rilevanza continentale come i tedeschi Rock am Ring e Lollapalooza, oltre che a venue come lo stadio Olimpico di Berlino e il Deutsche Bank Park di Francoforte.