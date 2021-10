Publishing: in arrivo una partnership tra Blackstone e Hipgnosis?

Sarebbe, se confermata, un’alleanza destinata a stravolgere il marketing dei cataloghi musicali: stando a voci riferite da testate del gruppo di P-Mrc Holdings, Blackstone - la società finanziaria guidata da Stephen Schwarzman, che nel 2020 ha registrato un reddito netto pari a 2,26 miliardi di dollari - si starebbe preparando a stringere un sodalizio con Hipgnosis, la società di edizioni di Merck Mercuriadis. La nuova entità dovrebbe configurarsi come un fondo di investimento affiliato alla stessa Hipgnosis e quotato sulla borsa di Londra: al momento i diretti interessanti non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.