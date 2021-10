Treviso, dichiarata fallita la Home Srl (Home Festival)

La Home Srl, società guidata da Amedeo Lombardi nota a livello nazionale per essere l’organizzatrice dell’Home Festival, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Treviso: lo riferisce l’edizione online del quotidiano Il Mattino. L’azienda, lo scorso ottobre, aveva chiuso il proprio bilancio in negativo per due anni consecutivi, accumulando 3,59 milioni di euro di debiti (aveva riferito la Tribuna di Treviso), avviando nel febbraio di quest’anno la procedura di liquidazione in concordato con riserva.