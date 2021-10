Carlos Santana e Rob Thomas: da “Smooth” al video di “Move”

Era la fine degli Anni ’90 quando “Smooth” dei Santana con il frontman dei Matchbox Twenty Rob Thomas rimbalzava su tutte le radio. L’album contenente quel singolo è “Supernatural”, pubblicato dal gruppo del chitarrista di origini messicane nel giugno del 1999 e grazie al quale la band e Carlos Santana raggiungiono la vetta nelle classifiche in ogni parte del mondo.

A distanza di 22 anni di “Smooth”, Carlos Santana è tornato a collaborare con Rob Thomas sul brano “Move”, un’anticipazione del nuovo album del chitarrista, “Blessings and Miracles”, in uscita il prossimo 15 ottobre. Il singolo, uscito lo scorso agosto, è ora accompagnato dal video condiviso in rete oggi - 7 ottobre.

Come già segnalato, il singolo “Move” è stato originariamente scritto da Rob Thomas insieme agli American Authors - band statunitense nota per la canzone “Best day of my life” del 2013 - per il suo prossimo album. Successivamente Thomas ha invitato Carlos Santana a lavorare sulla parte di chitarra del pezzo, che il chitarrista lo ha poi scelto come prima anticipazione del suo nuovo disco e di cui ha fatto sapere: “Rob stava lavorando alla canzone e mi ha chiesto se volessi suonarci. Non appena l’ho sentita, ho pensato: ‘Questa è una potente canzone estiva’”. Carlos Santana del singolo aveva dichiarato: “‘Move’ è nato in modo molto simile a come è successo con ‘Smooth’. C'era come un'intelligenza divina dietro le quinte, ed io sapevo solo che dovevo registrarlo con Rob. La canzone parla di risvegliare le tue molecole. Accenditi e attivati: muoviti. Quando io e Rob lavoriamo insieme, abbiamo un suono splendido".

Ecco la nuova clip:

Questo, invece, il video della hit del 1999 “Smooth”: