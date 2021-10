Pink Floyd, Nick Mason è “sbalordito” che Roger Waters si sia sentito maltrattato dalla band

Lo scorso mese di settembre, a margine di una intervista rilasciata a Marc Maron, Roger Waters è tornato ad attaccare i Pink Floyd spiegando i motivi che nel 1985 lo spinsero a lasciare la leggendaria formazione inglese e a prendere le distanze da David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright. Ai microfoni del podcast WTF Waters ha spiegato: “Dicevano che ero stonato, che non avevo il senso della musica. Erano arroganti perché in fondo loro si sentivano poco importanti”.

Ora, in risposta alle parole di Roger Waters, è intervenuto il batterista del gruppo di “The dark side of the moon” che, intervistato da Jim DeRogatis di “The Coda Collection”, si è detto “sbalordito” dalle dichiarazione del suo ex compagno di band.

Come testimoniato dall’estratto video della conversazione, riportato più avanti, Nick Mason ha detto: