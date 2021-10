Concerti, il cdm verso il ripristino della piena capienza

Il Consiglio dei Ministri in corso nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 7 ottobre, si starebbe preparando a varare il ripristino della piena capienza per gli spettacoli di musica dal vivo, per i cinema e per i teatri: secondo indiscrezioni di stampa, l’attività delle discoteche sarebbe limitata al 50% della capienza al chiuso, e al 75% all’aperto. Il nuovo decreto avrà decorrenza dal prossimo lunedì, 11 ottobre.