Dave Grohl presenta il suo libro e suona “Smells Like Teen Spirit”

Mentre in Italia il primo libro di Dave Grohl “The Storyteller: Tales of Life and Music” arriverà nelle librerie il prossimo 12 ottobre, sui mercati anglofoni l’autobiografia del frontman dei Foo Fighters è arrivato lo scorso 4 aprile.

Uno degli eventi a supporto del volume del 52enne artista statunitense si è tenuto lo scorso 5 aprile e ha visto Grohl presentare al pubblico della Town Hall di New York narrando alcune storie incluse anche nel suo libro, tra cui aneddoti con Paul McCartney, David Bowie e Iggy Pop. Nel corso dell’incontro con i fan per promuovere “The Storyteller: Tales of Life and Music” (in italiano: “The storyteller. Storie di vita e di musica”), il frontman della band di “Best of you” ha sorpreso i presenti con un breve set durante il quale ha eseguito dal vivo alcuni brani della sua attuale band e dei Nirvana.

Come testimoniato da alcuni video realizzati dal pubblico e condivisi in rete, Dave Grohl ha suonato alla batteria dal vivo, su una base registrata, il grande successo del gruppo del compianto Kurt Cobain “Smells Like Teen Spirit”. Oltre al brano tratto dall’album dei Nirvana del 1991, “Nevermind”, di cui lo scorso 24 settembre si è celebrato il 30esimo anniversario dall’uscita, Grohl ha proposto live anche due versioni acustiche e soliste di "My Hero" ed "Everlong" dei Foo Fighters. Ecco le clip:

A seguito della causa intentata da Spencer Elden, il bimbo immortalato sulla copertina di “Nevermind”, in una intervista concessa recentemente al Sunday Times, commentando le dichiarazioni di Elden, Dave Grohl ha dichiarato di avere “diverse idee su come modificare quella foto”. Ha aggiunto: “Ma vedremo cosa succederà. Sono sicuro che troveremo una buona soluzione”.