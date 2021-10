Robert Plant e Alison Krauss hanno pubblicato un inedito

Arriva un'altra anticipazione ufficiale di quello che sarà il nuovo album congiunto dell'ex Led Zeppelin Robert Plant e Alison Krauss, icona del country americano con la quale il cantante aveva già inciso nel 2007 il disco - premiato ai Grammy - "Raising sand". Il nuovo lavoro della coppia, intitolato "Raise the roof", uscirà il prossimo 19 novembre, ma dopo il primo singolo "Can't let go" è già possibile ascoltarne una seconda anticipazione: è "High and lonesome", che trovate proprio qui sotto.

Il brano è l'unico inedito contenuto all'interno di "Raise the roof", la cui tracklist si compone di cover, come quella della stessa "Can't let go" (brano firmato da Randy Weeks e portato al successo da Lucinda Williams). "High and lonesome" è stato scritto dallo stesso Plant e prodotto da T Bone Burnett, già collaboratore di - tra gli altri - Elvis Costello, Tony Bennett, Elton John e il "nostro" Zucchero.

"Raise the roof" arriva a distanza di ben quattordici anni dal precedente disco inciso dal 72enne ex cantante dei Led Zeppelin con Alison Krauss. L'ultimo album di inediti di Plant da solista, "Carry fire", risale al 2017. Nel 2019 il cantante ha pubblicato la raccolta "Digging deep", seguita nel 2020 da "Digging deep: subterranea"