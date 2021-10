Kiss: "L'ultimo concerto nel 2023, a New York"

Da New York partirono, nel 1973. E a New York hanno scelto di mettere la parola "fine" ad una storia lunga cinquant'anni. I Kiss hanno confermato che il tour "End of the road" sarà davvero l'ultimo della band di "I was made for lovin' you". La tournée, messa a dura prova dalla pandemia da Covid-19, che ha messo i bastoni tra le ruote a Gene Simmons e soci: la serie di concerti sarebbe dovuta terminare il 17 giugno di quest'anno, ma tra rinvii e recuperi si protrarrà fino al 2023, anno in cui i Kiss festeggeranno i ciquant'anni tondi tondi di carriera (cominciarono a suonare insieme nel '73, pubblicando l'anno successivo l'eponimo album d'esordio).

In una recente intervista concessa a Ultimate Classic Rock, il cantante Paul Stanley ha detto:

Credo che per l'inizio del 2023 sarà fatta. Penso che l'ultimo concerto lo faremo a New York. Fu lì che la band cominciò a suonare, di fronte ad appena dieci persone, nei club. Sarà una sorta di chiusura del cerchio.

Il tour "End of the road" vedrà i Kiss esibirsi in tutto il mondo. La tournée arriverà in Europa nell'estate del prossimo anno: in Italia Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer e Eric Singer suoneranno l'11 luglio 2022 a Verona. Il concerto era originariamente previsto il 13 luglio 2020, poi posticipato al 12 luglio 2021. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo concerto.