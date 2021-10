SIAE sulla riapertura delle discoteche proposta dal CTS: ‘Nessun ‘primo passo’’

E’ allineata a quelle del presidente di Silb-Fipe Maurizio Pasca e del Dj e produttore Claudio Cecchetto la posizione di SIAE in merito alla proposta avanzata dal comitato tecnico scientifico per la riapertura delle sale da ballo. “Le condizioni poste dal CTS per la riapertura delle discoteche la rendono di fatto impossibile, e suonano surreali le dichiarazioni entusiaste sul ‘primo passo’, dato che nella sostanza non c'è nessun passo”, si legge nella nota diffusa oggi dalla Società Italiana degli Autori ed Editori: “I costi di gestione di un locale sono troppo ingenti per poter riaprire con gli introiti di un 35% di capienza. In alternativa, i gestori sarebbero obbligati a praticare prezzi inaccessibili ai più. Sarebbe stato più onesto dire ‘non ci sono le condizioni, non si può riaprire’, ma con i dati sulle vaccinazioni sarebbe stato difficile da motivare. E’ riscontrabile sul sito del governo: l’84,23% della popolazione ha fatto almeno una dose di vaccino; il 79,47% ha completato il ciclo vaccinale. Nel giugno 2020, nonostante SIAE fosse contraria, con un DPCM il Governo riaprì senza limitazioni le discoteche, con le conseguenze tristemente note. Ora che sembrano esserci le condizioni di fatto le costringe a restare chiuse, senza una valida motivazione. Riteniamo sbagliato correggere un errore con un altro errore”.