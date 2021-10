Bisogna dirlo sin da subito, anche se scontato: Valetina Nappi, di nudità, se ne intende. Davanti alle nuove foto dei Maneskin senza vestiti ha twittato: "State facendo tutto sto casino e alla fine non si vede nulla". E, alla fine, non ha certo torto. Lei, in quanto pornostar, è abituata a girare scene e a farsi fotografare in situazioni molto più bollenti. Comunque incuriosita scrive: "Ci sono le foto senza censura?". Ormai i Maneskin c'hanno preso gusto a mostrarsi senza veli. Ma questa volta è stata tutta la band a posare come mamma l'ha fatta.

Con Victoria in posa, coperta da un braccio nelle parti basse e da tre stelline. Dopo essersi spogliati a turno (l'ultimo era stato Damiano David sempre su Instagram, dopo Victoria De Angelis durante un concerto in cui si è presentata in topless), i Maneskin hanno trovato un modo di alzare l'asticella: alcuni scatti senza veli, ma collettivi, in cui si chiedono "perché siamo così hot?". Intanto venerdì è atteso il loro nuovo singolo, ."Mammamia".