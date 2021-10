Oasis, all'asta il tamburello di "(What's The story) Morning Glory?"

Il tamburello utilizzato per le registrazioni di "(What's The story) Morning Glory?", secondo e storico album degli Oasis, è tra i pezzi che saranno battuti all'asta il prossimo mese dalla casa d'aste Hansons. Pochi giorni fa "(What's The Story) Morning Glory?", tra i dischi più iconici degli anni '90, ha compiuto 26 anni. Ora uno degli strumenti utilizzati per registrarlo andrà all'asta per la gioia di tutti i fan.

Utilizzato da Liam Gallagher per tutte le registrazioni dell'album, il tamburello ormai molto rovinato è stato preso dal tecnico del suono che ha lavorato all'album, Nick Brine:"Il tamburello è stato utilizzato durante le registrazioni del disco. Era molto rovinato alla fine delle sessioni e lo avrebbero buttato via ma io ho chiesto di averlo" - ha raccontato Brine che ha aggiunto "Nel corso degli anni è stato utilizzato anche su dischi di artisti come Teenage Fanclub, The Darkness, Kasabian, Arctic Monkeys, Supergrass e Verve". Il pezzo da collezione sarà battuto dalla casa d'aste britannica Hansons Auctioneers il prossimo 2 novembre all'interno della Music Memorabilia Auction.

Tra gli altri pezzi legati ai Gallagher che saranno battuti all'asta, anche due maglie di calcio appartenute alla band e realizzate appositamente per una partita di beneficenza.

Si tratta di due maglie da calcio color magenta realizzate su misura dall'Adidas per gli Oasis che le indossarono in una partita di calcio per beneficenza nel 1996. Sul petto il logo della band e lo stemma 'Bolt Makers Arms FC' e sul retro il nome N.Gallagher con il numero 7 per quella di Noel Gallagher e Arthurs con il numero 6 su quella dell'altro chitarrista Paul 'Bonehead' Arthurs. Le maglie partiranno da una base d'asta rispettivamente di 1000 - 1500 sterline per quanto riguarda Noel e 800 - 1000 sterline per quella di Bonehead. Il tamburello, invece, ha un prezzo stimato che si aggira tra le 300 e le 500 sterline.