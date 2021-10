Deep Purple, è uscito il singolo “7 And 7 Is”

A soli quindici mesi dall'uscita di “Whoosh!” (leggi qui la recensione), i Deep Purple – come vi avevamo anticipato un paio di settimane orsono - tornano con un nuovo album dal titolo “Turning to Crime”, in uscita il 26 novembre, l'album verrà anticipato dal singolo “7 And 7 Is”.

“7 And 7 Is” è una canzone scritta da Arthur Lee ed è stata pubblicata nel secondo album dei Love, “Da Capo”, nel novembre 1966.

“Turning To Crime” è il primo album in studio dei Deep Purple interamente composto da brani scritti e precedentemente incisi da altri artisti. La band britannica è composta da Ian Gillan (voce), Ian Paice (batteria), Don Airey (tastiere), Roger Glover (basso) e Steve Morse (chitarra).