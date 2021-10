'Caterina Caselli - una vita, 100 vite' in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Per tre giorni, i prossimi 13, 14 e 15 dicembre, sarà proiettato nei cinema (distribuito da Nexo Digital) 'Caterina Caselli – una vita, cento vite' per la regia di Renato De Maria, film sulla storia della musicista emiliana che sarà presentato in anteprima come evento speciale alla XVI edizione della Festa del Cinema di Roma (14-24 ottobre).

Il film–documentario è stato scritto da Renato De Maria con Pasquale Plastino, la direzione della fotografia è di Gianfilippo Corticelli, il montaggio di Clelio Benevento. Nella pellicola Caterina Caselli si racconta in prima persona. Andrea Bocelli, Elisa, i Negramaro, Ennio Morricone sono solo alcuni dei nomi citati nel documentario, accanto alle partecipazioni di Francesco Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi e Filippo Sugar.