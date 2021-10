Sounds Like a Plan, in arrivo la seconda serie

Il podcast musicale dedicato alla sostenibilità ambientale Sounds Like a Plan ha annunciato gli ospiti per la propria seconda serie: le puntate della nuova stagione avranno come protagonisti, tra gli altri, il leggendario produttore Brian Eno, fondatore di EarthPercent, società benefica dedita alla sensibilizzazione verso la lotto ai cambiamenti climatici, la cofondatrice di Reverb Lauren Sullivan, James Thornton (fondatore di ClientEarth), Eilidh Mclaughlin (co-fondatrice di Clean Scene), Sam Carter (frontman della metal band britannica degli Architects), Charlotte Church (fondatrice di The Awen Project e Rhydoldog Project), e Max Shand, imprenditore attivo nel settore degli NFT.