Audio spaziale: Ingrooves avvia la distribuzione in Dolby Atmos ai DSP

Ingrooves, la società di distribuzione e servizi per artisti ed etichette controllata dal gruppo Universal Music, ha annunciato di aver avviato la distribuzione delle tracce mixate in Dolby Atmos - che permette di offrire al pubblico un’esperienza di ascolto immersiva - a tre grandi DSP come Apple Music, Tidal e Amazon Music. L'operazione segue quella - analoga, ma limitata ad Apple Music - annunciata da FUGA a metà dello scorso settembre.