Vasco Rossi: le prevendite del tour 2022

La scorsa settimana Vasco Rossi ha aggiunto cinque nuovi concerti al suo 'Vasco Live 2022': il 7 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 17 giugno Stadio San Filippo di Messina, il 22 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 26 giugno allo Stadio Del Conero di Ancona e il 30 giugno allo Stadio Olimpico di Torino.

La prevendita di queste cinque nuove date avrà inizio in anteprima per gli iscritti al Fan Club Il Blasco a partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 ottobre sulla piattaforma Vivaticket. La prevendita generale dei biglietti avrà il suo inizio a partire dalle ore 12.00 di venerdì 15 ottobre.

Si informa che per poter partecipare alla prevendita dell'11 ottobre per le date aggiuntive del Vasco Live 2022 bisogna essere iscritti al fan club con tessera 2022 o 2022/2023. Per la partecipazione al Soundcheck gratuito del 19 maggio 2022 a Trento bisogna avere la tessera 2022 o 2022/2023. Per assistenza scrivete a ilblasco@vascorossi.net

Questo a seguire il calendario completo dei concerti, ad oggi, del 'Vasco Live 2022':

20 maggio – Trentino Music Arena – Trento

24 maggio – Ippodromo Trenno – Milano

28 maggio – Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Imola (Bo)

3 giugno – Visarno Arena - Firenze

7 giugno - Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

11 giugno – Circo Massimo – Roma

12 giugno – Circo Massimo - Roma

17 giugno - Stadio San Filippo – Messina

22 giugno - Stadio San Nicola – Bari

26 giugno - Stadio Del Conero – Ancona

30 giugno - Stadio Olimpico - Torino