I Maneskin di nuovo nudi su Instagram (tutti assieme)

Credevate di averli già visti in ogni modo possibile? Invece no... Per il nostro osservatorio (quasi quotidiano) sulla band romana, ecco una nuova vista: la band tutta nuda. Con Victoria in posa coperta da un braccio nelle parti basse e tre stelline-pecette. Words are very unnecessary, direbbe un'altra band...

Insomma, dopo essersi spogliati a turno (l'ultimo era stato Damiano David sempre su Instagram, dopo Victoria De Angelis durante un concerto), ecco che i Maneskin hanno trovato un modo di alzare l'asticella: uno scatto senza veli ma collettivo, in cui si chiedono "perché siamo così hot?".

D'altra parte, con un singolo in uscita questo venerdì, vuoi non tenere alta l'attenzione? Giudicate voi:

Almeno non devono vendere biglietti: ll “Loud Kids On Tour”, la tournée prevista per i mesi di febbraio e marzo 2022, che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d’Europa, è andato esaurito in poche ore. E questo post, in poco più di un'ora, ha raggiunto il mezzo milione di like su Instagram...