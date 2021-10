La musica risveglia Tony Bennett dall'alzheimer

Nei giorni scorsi è uscito il secondo album di Tony Bennett e Lady Gaga: “Love for sale”. L'album è stato presentato in anteprima questa estate al Radio City Music Hall, con quelli che sono stati ufficialmente gli ultimi concerti del grande crooner, che ha 95 anni e soffre da tempo del morbo di Alzheimer.

Le immagini del videoclip di "I've got you under my skin" diffuso dalla casa discografica lo mostrano sereno e sorridente assieme alla collega. Ma come fa Bennett a cantare con una malattia che fa perdere progressivamente le facoltà mentali? Lo ha spiegato la moglie Susan a 60 Minutes, storico magazine televisivo della CBS di cui rende conto Marco Molendini su Dagospia.

Il cantante, racconta Susan Bennett, riconosce solo i figli e la moglie ma non gli amici e fatica a capire dove si trova e a parlare. Quando però sente la musica, come racconta Molendini nella suo pezzo, miracolosamente il cantante si risveglia, torna in sè, ricorda i versi e gli standard che lo hanno accompagnato per tutta la vita (...) La neurologa di Bennett, la dottoressa Gayatri Devi, spiega il fenomeno così: «Per Bennett la musica ha più importanza di quello che fa nella vita quotidiana, è stata la vita stessa». Così la memoria diventa come un muscolo, si attiva per reazione istintiva. È un fenomeno comune a chi ha vissuto la vita coltivando una passione forte".

L'album è stato registrato due anni fa. Racconta Lady Gaga:

Quando ci sentivamo al telefono nei mesi del covid mi chiamava Sweetheart, ma non sono sicura che sapesse chi ero

Eppure, la musica lo ha riportato in sé anche durante gli show newyorchesi di agosto: lo speciale della CBS è stato registrato in quei giorni. Dopo di che, i medici hanno consigliato lo stop definitivo