Carmen Consoli, tour in teatro "In sicurezza ma con impegno e coerenza"

Alla presentazione del nuovo album “Volevo fare la rockstar”, pubblicato lo scorso 24 settembre, era mancato l'annuncio del ritorno in tour di Carmen Consoli dopo la festa per i 25 anni di carriera questa estate a Verona: comprensibile, vista l'incertezza che tutt'ora riguarda il mondo del live, che attende ancora che il governo si pronunci sull'aumento delle capienze dopo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Alla fine l'annununcio è arrivato lo stesso, "Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con impegno e coerenza", come recita la comunicazione della cantantessa che "torna a suonare sui palchi per riprendere lo scambio col pubblico lasciato in sospeso 2 anni fa".

Il tour comincerà nei teatri con una data zero ad Assisi il 29 ottobre per spostarsi il 4 novembre dal Teatro Regio di Parma, per arrivare fino al 26 e 27 dicembre a Roma, passando per la natìa Sicilia, con 4 date a Catania e Palermo.

Questo il calendario completo - i biglietti sono già in vendita:

29/10 - Assisi (PG) Teatro Lyrick (DATA ZERO)

4/11 - Parma Teatro Regio (Anteprima Barezzi Festival)

5/11 - Trento Auditorium Santa Chiara

8/11 - Firenze Teatro Verdi

13/11 - Pescara Teatro Massimo

15/11 - Bari Teatro Petruzzelli

16/11 - Napoli Teatro Augusteo

20/11 - Torino Auditorium Lingotto Musica

22/11 - Genova Teatro Politeama Genovese



24/11 - Bologna Teatro Duse

25/11 - Milano Teatro degli Arcimboldi

26/11 - Milano Teatro degli Arcimboldi

30/11 - Cagliari Teatro Lirico

10/12 - Senigallia - Teatro La Fenice

11/12 - Padova - Gran Teatro Geox

15/12 - Catania Teatro Metropolitan

16/12 - Catania Teatro Metropolitan

17/12 - Palermo Teatro al Massimo

18/12 - Palermo Teatro al Massimo

26/12 - Roma Auditorium Parco della Musica

27/12 - Roma Auditorium Parco della Musica