Franco Battiato, in uscita un cofanetto con la discografia completa

L’opera omnia di Franco Battiato sarà riproposta in un unico cofanetto intitolato “Franco Battiato - The Complete Collection”: tutti i titoli presenti nel catalogo del grande artista siciliano scomparso lo scorso 18 maggio saranno resi disponibili a partire dal prossimo 8 ottobre nelle edicole, quando - in concomitanza con il quarantennale della pubblicazione - sarà lanciata sui mercati la ristampa dell’album del 1981 “La voce del padrone”. La collana di titoli sarà poi distribuita con cadenza settimanale fino al 10 giugno del prossimo anno, quando verrà reso disponibile l’ultimo capitolo previsto dal piano di pubblicazione, il CD + DVD di “Un soffio al cuore di natura elettrica” del 2005.

La collezione - che include un doppio CD, un CD+DVD e 3 DVD - comprende tutti i 30 album da studio della produzione dell’artista (dall’album di debutto “Fetus” del 1972 fino all’ultimo lavoro, “Torneremo ancora”, con la Royal Philarmonic Orchestra) oltre ai sei dischi live (“Giubbe rosse”, “Last Summer Dance”, “Concerto di Baghdad”, “La cura live”, “Un soffio al cuore di natura elettrica” e “Live in Roma”, con Alice). Le uscite prevedono anche contenuti inediti: tutti i booklet allegati ai CD - che saranno resi disponibili in formato digipack - conterranno “immagini esclusive e da testi di presentazione degli album” redatti per l’occasione da “scrittori, giornalisti, discografici, musicisti che hanno preso parte alle registrazioni”.

Ecco, di seguito, il piano completo di pubblicazione:

La voce del padrone (1981) 08/10/2021

Fleurs (1999) 15/10/2021

Patriots (1980) 22/10/2021

L'era del cinghiale bianco (1979) 29/10/2021

L'imboscata (1996) 05/11/2021

Fetus (1972) 12/11/2021

Live in Roma con Alice (2016) DVD 19/11/2021

Fisiognomica (1988) 26/11/2021

Torneremo ancora (2019) 03/12/2021

Gommalacca (1998) 10/12/2021

Orizzonti perduti (1983) 17/12/2021

Fleurs 2 (2008) 24/12/2021

Pollution (1972) 31/12/2021

Come un cammello in una grondaia (1991) 07/01/2022

Last Summer Dance (2003) 2CD 14/01/2022

Mondi lontanissimi (1985) 21/01/2022

Caffè de la Paix (1993) 28/01/2022

Sulle corde di Aries (1973) 04/02/2022

Fleurs 3 (2002) 11/02/2022

L'arca di Noè (1982) 18/02/2022

La cura Live (2004) DVD 25/02/2022

L'ombrello e la macchina da cucire (1995) 04/03/2022

L'Egitto prima delle sabbie (1978) 11/03/2022

Concerto di Baghdad (2006) DVD 18/03/2022

Ferro battuto (2001) 25/03/2022

M.elle le "Gladiator” (1975) 01/04/2022

Il vuoto (2007) 08/04/2022

Giubbe rosse (1989) 15/04/2022

Battiato (1977) 22/04/2022

Apriti sesamo (2012) 29/04/2022

Inneres Auge (2009) 06/05/2022

Clic (1974) 13/05/2022

Dieci stratagemmi (2004) 20/05/2022

Juke Box (1978) 27/05/2022

Joe Patti's experimental group (2014) 03/06/2022

Un soffio al cuore di natura elettrica (2005) CD + DVD 10/06/2022