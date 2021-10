Torino, 539 voti per Max Casacci (Subsonica) alle elezioni comunali

Il chitarrista dei Subsonica Max Casacci quasi sicuramente non entrerà a far parte del consiglio comunale della prossima amministrazione di Torino: il cofondatore e produttore della band capitanata da Samuel Romano si era candidato con la lista Torino Domani per sostenere il candidato della coalizione di centrosinistra Stefano Lo Russo. Al termine dello spoglio delle schede da parte dei 919 seggi presenti nel capoluogo piemontese, i dati ufficiosi definitivi riferiti dal sito della Città di Torino danno a Casacci 539 preferenze, ponendolo come quarto nella lista dei candidati di Torino Domani alle spalle di Francesco Tresso (2432 voti), Tiziana Ciampolini (1051 voti) e Paolo Verri (837 voti), e piuttosto staccati dai candidati con più preferenze come Chiara Foglietta (PD, 2129 voti), Gianna Pentenero (PD, 1989 voti), Ludovica Cioria (PD, 1969 voti) e Nadia Conticelli (PD, 1577 voti).

A contendersi la carica di primo cittadino, in occasione del ballottaggio che si terrà tra due settimane, saranno Stefano Lo Russo (sostenuto da PD, Lista Civica Lo Russo Sindaco, Sinistra Ecologista, Moderati, Torino Domani e Articolo Uno - PSI), con 140.200 voti raccolti al primo turno, e Paolo Damilano (sostenuto da Damilano Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Forza Italia, Progresso Torino, Il Popolo della Famiglia, Sì Lavoro Sì Tav), con 124.347 voti.

“In tutta la mia vita da musicista non mi sono mai nascosto dietro la chitarra, posso dire di aver fatto l’agitatore culturale ma oggi, anche a causa della pandemia, ho capito che dovevo fare qualcosa di più: metterci la faccia”, aveva dichiarato Casacci a La Stampa annunciando la sua discesa in politica, lo scorso 2 settembre: “Anche sapendo che questa scelta dal punto di vista personale e professionale presenta solo complicati svantaggi”.