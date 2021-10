Slash, online il teaser del nuovo album con Myles Kennedy e i Conspirators

A tre anni dalla pubblicazione di “Living the Dream” - l’ultimo disco dato alle stampe dal chitarrista dei Guns N’ Roses con Myles Kennedy e i Conspirators - Slash ha rivelato di essere prossimo a tornare alla ribalta con il suo progetto parallelo alla band di “Sweet Child O’ Mine”. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali:

Nella clip, della durata di appena dodici secondi, oltre a spezzoni video che ritraggono la band in azione e un estratto da uno dei brani è presente un breve intervento dello stesso Slash, che dichiara: “Credo che il disco, in sé, sia ​​probabilmente la cosa migliore che abbiamo fatto finora. Non stiamo mostrando segni di rallentamento”.

Come già annunciato da Rockol lo scorso 27 settembre, il lavoro sarà pubblicato dalla Gibson Records, etichetta collegata alla leggendaria manifattura di strumenti musicali con sede principale a Nashville che produce il modello di chitarra preferito da Slash, la Les Paul, mitica solid body sul mercato dal 1952. “E’ un onore essere il primo artista ad essere pubblicato dalla neonata Gibson Records”, dichiarò lui commentando il sodalizio con la casa discografica: “Si tratta sicuramente di un picco nella nostra partnership, e dopo avere lavorato con Gibson così a lungo so che Gibson Records sarà una label che supporterà davvero i suoi artisti in modo creativo. Non solo io, ma tutti gli artisti con cui decideranno di lavorare”.

Oltre al già leader degli Alter Bridge alla voce, i Conspirators sono composti da Todd Kerns al basso, Brent Fitz alla batteria e Frank Sidoris alla chitarra. Al momento - riguardo la pubblicazione - non sono stati rivelati dettagli relativi alla data di uscita, alla tracklist e alla presenza di eventuali ospiti.

Come rivelato da Kennedy alla stazione radiofonica newyorchese Q104.3 qualche settimana fa, il disco è stato scritto tra il 2018 e il 2019: i brani inseriti nel lavoro sono stati registrati “alla vecchia maniera”, dal vivo, a Los Angeles, dove vive Slash.