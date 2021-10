Perché Dave Grohl è in imbarazzo tutte le volte che entra in Australia

In occasione del suo arrivo sui mercati anglofoni - avvenuto ieri, lunedì 4 aprile - il britannico Daily Mail ha pubblicato uno stralcio di “The Storyteller: Tales of Life and Music”, l’autobiografia di Dave Grohl.

Tra gli aneddoti della sua lunga carriera prima con i Nirvana poi come leader dei Foo Fighters, il frontman e polistrumentista nato in Ohio ma cresciuto a Washington DC racconta perché si trovi in grave imbarazzo ogni volta che deve superare i confini australiani. Nel 2000 l’artista si stava esibendo con la band di “Learn to Fly” al Big Day Out, forse il più famoso festival itinerante degli antipodi: in occasione della data sulla Gold Coast, una parte dell’area metropolitana di Brisbane molto popolare per le suggestive località balneari, Grohl decide di noleggiare uno scooter per fare un giro lungo la costa. Tornando in hotel, l’ex batterista della band di Kurt Cobain viene fermato per un controllo da una pattuglia della polizia locale, che dopo averlo sottoposto all’apposito test rileva un tasso alcolemico nel suo sangue pari a 0,95. E, come da prassi, lo pone in stato di fermo.

Per le leggi australiane essere trovati alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,5 costituisce infatti un reato penale. Non uno dei più gravi, s’intende: dopo il fatto Grohl verrà richiamato a Brisbane dal giudice del tribunale locale e condannato a una multa di 400 dollari. Niente di irreparabile, ma l’arresto e la conseguente condanna finiscono dritti sull’equivalente australiano del suo casellario giudiziale. E, secondo le leggi del paese, uno straniero già condannato dalle autorità australiane deve passare da un controllo extra presso le autorità doganali ogni volta che varca i confini.

“Rispondo ancora oggi di questa faccenda, ogni volta che vado lì”, ha raccontato Grohl: “Ogni volta che passo dalla dogana devo spuntare quella cazzo di casella. Mi prendono in disparte, all'aeroporto, e devo raccontargli tutta la storia. Loro si mettono a ridere, e poi vado a prendere la mia borsa al ritiro bagagli. E’ dannatamente imbarazzante”.

“L'Australia è fantastica. Ricordate il Big Day Out? Noi lo chiamavamo il Big Day Off [con il gioco di parole su “day off”, “giorno libero”] perché dovevano spostare quell'enorme produzione da una città all'altra, e ci volevano tre giorni per spostare tutte le attrezzature”, ha spiegato Grohl: “E’ un tour estivo, quindi sei lì, in Australia, a divertirti. Mi hanno sbattuto in galera perché sta guidando uno scooter da ubriaco. E’ stato divertente! Quelli sì che erano bei tempi…”.