Bruce Springsteen, cimeli all’asta a fine ottobre

Tre manoscritti e due armoniche legati alla carriera di Bruce Springsteen saranno messi all’asta il prossimo 28 ottobre dalla società specializzata Bonhams. A finire all’incanto saranno i testi autografi di "Thunder Road", "For You" e "Night", e due armoniche a bocca utilizzate durante le session di “Born to Run” (1975) e “Nebraska” (1982).