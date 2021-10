Kanye West vuole lanciare una serie di prodotti tecnologici di “Donda”

Stando a documenti ottenuti dal sito di gossip e intrattenimento statunitense TMZ, lo scorso 21 settembre Kanye West ha presentato domanda per depositare come marchio il titolo del suo più recente album “Donda” per lanciare una serie di prodotti tecnologici sotto il nome del disco.

Pare infatti che l’artista di Atlanta voglia utilizzare il titolo del suo più recente lavoro discografico, intitolato alla scomparsa madre del rapper e pubblicato lo scorso 29 agosto dopo essere stato più volte posticipato, su una gamma di dispositivi elettronici, tra cui tablet, smartwatch, auricolari, casse e sistemi audio. Nel progetto di Kanye West rientrano anche prodotti come occhiali “smart”, activity tracker e cover protettive per i dispositivi.

La notizia arriva poco dopo che la voce di “Dark fantasy”, sempre secondo documenti ottenuti da TMZ, ha fatto domanda per depositare come marchio il proprio nome sotto cui presentare una linea di prodotti per la casa come asciugamani, tende, coperte e altro in - per esempio - cashmere, pile e seta.

Alla fine del mese di settembre, quasi un mese dopo l’uscita di “Donda”, è stato annunciato l’arrivo di un nuovo documentario Netflix, intitolato “Jeen-yuhs” e incentrato su Kanye West. Il progetto, diretto da Coodie Simmons insieme a Chike Ozah e in uscita prossimamente , è composto da tre atti che vanno a raccontare due decenni della carriera del rapper, tra aneddoti della sua vita e carriera.