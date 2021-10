Metallica, Lars Ulrich: ‘Eravamo nervosi all’idea di tornare a suonare live’

Dopo quasi due anni di stop ai concerti dovuti alla pandemia, durante i quali i Metallica hanno suonato live solo virtualmente oppure in occasioni di ospitate televisive e per registrare la serie di show al drive in, James Hetfield e soci sono tornati a esibirsi per il primo vero spettacolo lo scorso 16 settembre al The Independent di San Francisco per un evento a sorpresa.

Recentemente intervistato da Eddie Trunk per il suo programma radiofonico su SiriusXM, Lars Ulrich ha raccontato com’è stato per lui e i suoi compagni di band riprendere le attività dal vivo dopo così tanto tempo. “Molto emozionante, sotto ogni aspetto”, ha spiegato - come riportato da Blabbermouth - il batterista dei Four Horsemen, prima di rivelare che lui e gli altri componenti della formazione losangelina erano “davvero nervosi” per il loro primo vero live dopo circa due anni.

Ospite di "Trunk Nation With Eddie Trunk”, Ulrich ha successivamente raccontato come si sono sentiti i Metallica nel riprendere i concerti e ripensando allo show dello scorso mese a San Francisco ha confessato:

“Quando siamo saliti sul palco al The Independent di San Francisco qualche settimana fa eravamo decisamente nervosi. Eravamo un po’ scoraggiati, pensavamo: ‘Come possiamo riuscirci di nuovo? Speriamo che la memoria muscolare ritorni’. Ovviamente, abbiamo fatto diverse prove per prepararci e restare in forma, ma non si sa mai”.

Tuttavia, il ritorno sui palchi ha regalato a Hetfield e compagni anche sensazioni e sentimenti positivi. Lars Ulrich, infatti, ha poi dichiarato a Eddie Trunk: “Però, ero molto felice di essere tornato a suonare dal vivo. Ero grato di poter sentire l’energia dei fan e per la loro pazienza durante questo ultimo anno e mezzo di merda a causa del Covid. Ero davvero felice di riunirmi con i miei compagni e fratelli di band, suonare musica, condividere l'esperienza con un pubblico dal vivo e vivere il momento”. Il batterista dei Metallica ha aggiunto: “Spero che non ci saranno altri due anni di lontananza dai palchi per il resto della nostra carriera”.

Il prossimo anno il tour dei Metallica porterà la band statunitense a esibirsi dal vivo anche in Italia: il gruppo salirà sul palco della Visarno Arena il 19 giugno 2022 in qualità di headliner della quarta giornata del Firenze Rocks.