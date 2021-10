Concerti, Counting Crows: tre date in Italia ad aprile 2022

A cinque anni di distanza dall’ultimo passaggio dei Counting Crows in Italia, che li vide aprire il concerto di Bruce Springsteen e la E Street Band al Circo Massimo di Roma il 16 luglio 2016, la formazione capitanata da Adam Duritz ha annunciato tre concerti in Italia in programma per il prossimo anno.

Il gruppo di San Francisco si esibirà nel nostro Paese martedì 5 aprile 2022 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, mercoledì 6 aprile al Tuscany Hall di Firenze e venerdì 8 aprile al Gran Teatro Geox di Padova per il tour a supporto del suo ultimo lavoro discografico, "Butter Miracle Suite One", uscito lo scorso 21 maggio.

I biglietti saranno disponibili dalle 10 di domani, 5 ottobre, per il fan club della band, e dalle 10 dell’8 ottobre su Ticketone e presso i punti vendita autorizzati.

“È bello stare on the road negli Stati Uniti dopo tutto questo tempo, ma siamo davvero entusiasti di poter tornare in Europa in primavera. Siamo ansiosi di rivedere tutti ai nostri concerti del 2022!”, ha detto Adam Duritz in un comunicato.