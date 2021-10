ItsArt, Guido Casali è il nuovo amministratore delegato

Il neo-insediato consiglio di amministrazione di ItsArt, la piattaforma digitale fortemente voluta dal ministro della Cultura Dario Franceschini, ha nominato come amministratore delegato Guido Casali: il manager - laureato in Giurisprudenza e con esperienze nel gruppo Sky, dove è stato prima Channel Manager di Classica, poi responsabile della divisione Third Parties Channels e infine programming Manager e Commissioning Editor di Arte - è stato assegnato anche l’incarico di responsabile della linea editoriale e della supervisione della strategia dei contenuti rilasciati in piattaforma, “per raggiungere gli obiettivi del gruppo e dell'azienda”.