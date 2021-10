Salmo: "Mi sono ripreso con gli psicofarmaci: ero sprofondato in un buco nero"

Nessuna intervista, fino ad oggi, per raccontare l'album e i suoi contenuti. Ma con un post pubblicato tra le sue storie di Instagram Salmo rompe il silenzio su "Flop", l'album pubblicato venerdì, a un mese e mezzo dalle polemiche legate al concerto con regole pre-pandemia organizzato lo scorso agosto a Olbia E lo fa con uno sfogo nel quale racconta di aver cominciato a scrivere "Flop" nel marzo del 2020, durante il lockdown.

Lasciandosi ispirare anche dai problemi psicologici affrontati in quei mesi, risolti anche grazie agli psicofarmaci (medicine e farmacie tornano qui e là nei versi dei testi, come in "Ghigliottina": "Lo sai chi mi fa paura? Le farmacie / Somigliano alle chiese, hanno cambiato il nome / In fila come se fosse la prima comunione / Non puoi scambiare due parole, sei rimasto solo / A pippare con le pare, paracetamolo", dice il rapper sardo).

Nel post condiviso da Salmo, si legge

FLOP è nato a marzo del 2020, figlio di lockdown e pandemia globale. Il primo pezzo che ho scritto è “A Dio”. In quel periodo mi sentivo completamente destabilizzato, come tutti. Cancellarono il tour mondiale per la pandemia e come se non bastasse il rapporto con la mia ex finì da lì a poco. Sono sprofondato in un buco nero e non mi vergogno a dire che ho dovuto fare un ciclo di psicofarmaci per riprendermi.

Prosegue ancora il 37enne rapper di "90 Min":

Ero completamente fuori di testa! Non faccio l'elenco di tutte le cose successe in questo lungo periodo di attesa, ma vi assicuro che ho rischiato di perdere la salute mentale. Può sembrare banale, ma questo disco mi ha salvato la vita! Scrivo questa cosa per farvi capire che non è tutto così semplice come sembra. Questo disco è scritto con il sangue. Fatene buon uso.

"Flop", uscito a distanza di tre anni dal precedente "Playlist", non è stato anticipato da alcun singolo: il disco contiene duetti con Guè Pequeno, Marracash, Shari. Alex Britti suona invece la chitarra nella stessa "A Dio".