Spotify potrebbe trattenere le royalties maturate con i fake stream

La lotta ai fake stream - i passaggi di canzoni richiesti artatamente da software su commissione dei titolari dell’opera allo scopo di “gonfiare” il numero degli ascolti - va a colpire il portafoglio: per mezzo di un nuovo annuncio prodotto dal team di Spotify for Artist, sezione della piattaforme svedese dedicata ad artisti e addetti ai lavori, lo staff del DSP guidato da Daniel Ek ha fatto sapere di stare elaborando “penalità” da comminare a chi verrà sorpreso a giocare sporco con gli stream non organici, compresa l’eventuale “confisca” delle royalties maturate con passaggi artificiali.