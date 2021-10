Star e paradisi fiscali offshore: anche i nomi di Shakira, Elton John e Julio Iglesias nei Pandora Papers

Il consorzio di giornalismo investigativo International Consortium of Investigative Journalists ha annunciato una nuova inchiesta battezzata Pandora Papers, alla quale hanno collaborato oltre 600 giornalisti di 150 testate internazionali. Il lavoro, che ricalca quello dei Panama Papers del 2016, ma più ad ampio spettro, ha visto lo staff di Icij passare in rassegna quasi 12 milioni di file riservati relativi a 956 società in paradisi fiscali offshore - per lo più costituite nelle Isole Vergini Britanniche - intestate a personalità della politica, dell’economia, della criminalità organizzata e anche del mondo dello spettacolo, nello specifico di quello della musica.