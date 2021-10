Startup Musicali, speciale AI: Vochlea

I natali di Vochlea sono, in qualche modo, nobili: la startup londinese fu infatti sviluppata nel 2018 all’interno dell’Abbey Road Red Inclubator, luogo di memoria e DNA beatlesiani. All’epoca la neonata azienda non ebbe problemi a raccogliere subito capitali per 250.000 sterline prima ancora di lanciare una campagna di crowdfunding su Kickstarter per finanziare il suo primo prodotto. Si trattava di prototipare un microfono MIDI intelligente alimentato da un software proprietario: un motore di riconoscimento audio basato su intelligenza artificiale in grado di riconoscere parti cantate (umane) ed utilizzarle per controllare gli strumenti. L’esempio utilizzato all’epoca dal CEO George Philip Wright mostrava come ricavare linee di basso canticchiando.