Oliver Skardy, il nuovo album s'intitola "Figa e sfiga"

"Figa e Sfiga" è sicuramente il disco più “personale” della carriera di Sir Oliver Skardy, in cui, oltre ad aver scritto musica e testi, ha seguito tutte le fasi della lavorazione: dagli arrangiamenti, alle registrazioni, ai missaggi.

Si tratta del suo quarto album solista, che fa seguito a "Grande Bidello", "Piragna" e "Ridi Paiasso", e che raccoglie i migliori brani scritti nei cinque anni che lo separano dall’ultima uscita discografica.

Per realizzarlo Sir Oliver Skardy si è voluto circondare di persone con cui collabora già da molto tempo, come Daniele Novello e Roberto “Sciubert” Pettenello, che si sono occupati di tutta la prima fase della stesura dei brani, ed Alessandro ”Bonz” Bazzan a cui sono affidati i missaggi finali e masterizzazione.

Alla batteria c'è Graziano “Loganero” Guerriero, primo storico drummer dei Pitura Freska che è tornato di nuovo a collaborare con il “profeta di Marghera” a trent’anni di distanza dalla realizzazione dello storico album ’Na bruta banda. A dare una mano anche Michele “Lele” Pagiaro al basso, Alessandro “Baby” Numa al sassofono, “alter ego” di Skardy sul palco da diversi anni, Paolo Matterazzo alla tromba e Federico Nalesso al trombone.

Ma in senso più ampio, Skardy ha voluto coinvolgere tutta la “sua gente” grazie alla "raccolta schei" battezzata "Skardy c'è, e vuole anche te", progetto di crowdfunding che ha permesso di raccogliere da parte dei fan risorse importanti per il completamento del progetto.

Il nuovo album, prodotto da alma music e distribuito da Azzurra music, è disponibile sia in versione compact disc che in vinile colorato rosso, con copertina apribile, in tiratura numerata e limitata di 500 copie e in versione digitale

Il disco è stato anticipato durante l’estate dal singolo "Venessia comune giamaican".