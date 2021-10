White Stripes, esce un nuovo album dal vivo. Tracklist

Uscirà per la Third Man Records di Jack White la registrazione live del concerto tenuto dai White Stripes il 2 novembre del 2001 al museo Diego Rivera.

Jack e Meg White:

"E' la cosa migliore che abbiamo fatto. Ed è anche la cosa peggiore che abbiamo fatto"

In quel concerto i White Stripes suonarono 33 canzoni, fra cui 14 cover di brani di Blind Willie McTell, Bob Dylan, Iggy Pop, MC5, Robert Johnson, Loretta Lynn, Dolly Parton e altri.

Il disco include un doppio album in vinile rosso e nero e un filmato professionale in DVD del concerto.

Ecco la tracklist:



The White Stripes – ‘Live At The Detroit Institute Of Arts’

1. ‘Little Room’

2. ‘The Big Three Killed My Baby’

3. ‘Dead Leaves And The Dirty Ground’

4. ‘Hotel Yorba’

5. ‘Lord, Send Me An Angel’ (Blind Willie McTell cover)

6. ‘Astro’

7. ‘Jack The Ripper’ (Screaming Lord Sutch cover)

8. ‘Death Letter’ (Son House cover)

9.

‘One More Cup Of Coffee’ (Bob Dylan cover).

10. ‘I’m Bored’ (Iggy Pop cover)

11. ‘Omologato’ (The Gories cover)

12. ‘Looking At You’ (MC5 cover)

13. ‘We’re Going To Be Friends’

14. ‘Baby Blue’ (Gene Vincent cover)

15. ‘Cannon / Grinnin’ In Your Face’ (Son House cover)

16. ‘Boll Weevil’ (traditional)

17. ‘Let’s Shake Hands’

18. ‘When I Hear My Name’

19. ‘Jolene’ (Dolly Parton cover)

20. ‘You’re Pretty Good Looking (For A Girl)’

21. ‘Hello Operator’

22. ‘Stop Breaking Down’ (Robert Johnson cover)

23. ‘Apple Blossom’

24. ‘Fell In Love With A Girl’

25. ‘I Fought Pirhanas’

26. ‘Let’s Build A Home’

27. ‘Goin’ Back To Memphis’ (Henry and June cover)

28. ‘Do’

29. ‘Rated X’ (Loretta Lynn cover)

30. ‘Expecting’

31. ‘I’m Finding It Harder To Be A Gentleman’

32. ‘Your Southern Can Is Mine’ (Blind Willie McTell cover)

33. ‘Screwdriver’