David Byrne Radio: "This is African Music"

La nuova playlist della "David Byrne Radio" è dedicata alla musica africana.

Ecco come la presenta il curatore:

"In passato, i dischi degli artisti africani venivano solitamente relegati nelle classifiche di world music. Ora, grazie a numerose collaborazioni con musicisti occidentali (Ninja con Beyoncé in una canzone del film "The Lion King", Wiz Kid conn Drake e H.E.R....) i loro nomi cominciano ad essere conosciuti. La tecnologia ha radicalmente cambiato la musica africana, i suoni e i beat elettronici sono molto diffusi, e non c'è più bisogno di registrare in studi attrezzati e costosi. E lo streaming ha contribuito alla diffusione globale di quelle produzioni.

Molta della nuova musica africana è musica dance, da club; ma ci sono anche delle canzoni, spesso con contenuti sociali e politici.

Una sola playlist non può essere rappresentativa del fenomeno, ma ecco alcune delle mie scelte".

"Gang Ber Ki Dako", Otim Alpha



"Bela", Os Detroia



"Summeryomuthi", Blaq Diamond

"Nkalakatha", Mandoza



"One Good Cry", Global Ghetto

"Bakka Pygmie Riddim", Riddlore"It's Okay To Cry", Yinka Bernie, Joyce Olong"Who No Know Go Know", The Cavemen



"Kure", Ishan feat Ti Gonzi

"Forest Nativity", Francis Bebey"She Doesn't Love You", Kondi Band feat Mariama"Yoyoyo", Yemi Alade



"Ndim Iqhawe - Pt. 2", Simphiwe Dana