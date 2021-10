Toyah & Robert Fripp, un tributo a 007

Robert Fripp è tornato in Inghilterra, dopo il tour negli USA, e con sua moglie ha ripreso le session di cover del "Sunday Lunch". In concomitanza con l'uscita del nuovo film di James Bond, "No time to die", i due hanno ripreso una delle canzoni più celebri fra quante hanno caratterizzato le colonne sonore dei film che hanno per protagonista l'agente segreto creato da Ian Fleming: "Goldfinger", originariamente interpretata da Shitley Bassey.

Ecco la loro versione:

Da notare il "goldfinger" - il dito d'oro - del chitarrista dei King Crimson...