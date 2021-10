"Bauli in Piazza" premiati ieri a Faenza

E' stata consegnata ieri pomeriggio la Targa MEI Musicletter, un'iniziativa giunta alla nona edizione e ideata da Luca D'Ambrosio. Insieme alle targhe a "Humans vs Robots" come "Miglior sito web" e a "Onde Funky" di Paola Gallo come “Miglior blog personale”, è stata assegnata, nel corso del Forum del Giornalismo Musicale ideato da Enrico Deregibus, una targa speciale all'associazione "Bauli in Piazza - We Make Events Italia" per la migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo.