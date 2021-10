Mick Jagger: "In studio sarà dura, senza Charlie"

Mick Jagger ha raccontato in un'intervista le ultime session in studio con i Rolling Stones, le ultime alle quali ha partecipato anche Charlie Watts, e ha ammesso che per la band sarà difficile registrare senza il batterista.

Watts aveva suonato per completare alcuni brani incompiuti, poi pubblicati nella versione espansa di "Tattoo you", fra i quali l'inedita "Troubles A' Comin'".

Jagger:

"Finito quel lavoro, abbiamo cazzeggiato un po' in studio buttando giù qualche nuova idea. E' un pensiero strano, e triste, quello che Charlie non potrà più registrare con noi. Quando hai lavorato tanto tempo con una persona, ne conosci le caratteristiche e le idiosincrasie, come lui conosce le tue. C'è un linguaggio di comunicazione anche non verbale, che facilita le cose. E mi mancherà".

E ha aggiunto:



"Abbiamo avuto i nostri alti e bassi - ma, per la verità, sono stati soprattutto alti. Certo, c'è stato anche qualche momento difficile, qualche scontro. Ma senza di lui sarà tutto più difficile. Come lo è suonare dal vivo senza di lui; ma è anche, in un certo modo, catartico".

I Rolling Stones sono attualmente in tour negli Stati Uniti; alla batteria c'è con loro Steve Jordan.